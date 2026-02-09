ضبط عنصر جنائي بتهمة غسل 20 مليون جنيه من تجارة الأسلحة في الدقهلية

قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي مقيم بمحافظة الدقهلية لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، إن التحريات كشفت أنه حاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال شراء عقارات وسيارات وتأسيس أنشطة تجارية.

وقد قُدرت قيمة الأموال محل أعمال الغسل بحوالي 20 مليون جنيه تقريبًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

