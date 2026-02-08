إعلان

النيابة العامة المصرية توفد خبراءها لإلقاء دورات تدريبية في فن المرافعة بالمغرب

كتب : صابر المحلاوي

03:28 م 08/02/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    دورات تدريبية في فن المرافعة بالمغرب (4)
  • عرض 8 صورة
    دورات تدريبية في فن المرافعة بالمغرب (2)
  • عرض 8 صورة
    دورات تدريبية في فن المرافعة بالمغرب (3)
  • عرض 8 صورة
    دورات تدريبية في فن المرافعة بالمغرب (6)
  • عرض 8 صورة
    دورات تدريبية في فن المرافعة بالمغرب (7)
  • عرض 8 صورة
    دورات تدريبية في فن المرافعة بالمغرب (8)
  • عرض 8 صورة
    دورات تدريبية في فن المرافعة بالمغرب (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
أوفدت إدارة التفتيش القضائي خمسة من أعضاء النيابة العامة إلى المملكة المغربية، للمشاركة كمحاضرين في ثلاث دورات تدريبية متخصصة في فن المرافعة، في مدن الرباط وفاس ومراكش، تنفيذًا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، وذلك في إطار استراتيجية النيابة العامة للتدريب التي تركز على "تفعيل دور المرافعة لتحقيق العدالة الناجزة".
وشملت الدورات العلمية والتطبيقية محاور متعددة، منها التطور التاريخي للمرافعة، أهميتها وأثرها في المجتمع، لغة المرافعة وبنائها، مهارات صياغتها وإلقائها، وسبل توظيف الوسائل التكنولوجية الحديثة في إعداد المرافعات، إلى جانب تدريبات عملية مكثفة على إعداد المرافعات وإلقائها.
وحاضر في الدورات نخبة من أعضاء النيابة العامة المصرية المتخصصين في فن المرافعة، ما أضفى على الدورات طابعًا عمليًا متميزًا، وأسهم في تبادل الخبرات بين المشاركين، ورفع كفاءتهم المهنية وتنمية مهاراتهم العملية في هذا المجال الحيوي.
كما التقى وفد النيابة العامة المصرية بمعالي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة المغربية، الذي أكد حرصه على استفادة أعضاء النيابة العامة المغربية من الخبرة المصرية الرائدة في مجال المرافعة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وحرصهما على تعزيز التعاون القانوني والقضائي، وترسيخ مبدأ تبادل زيارات الخبراء، بما يسهم في رفع كفاءة أعضاء النيابة العامة وتنمية قدراتهم المهنية، وتحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز الثقة المجتمعية بالدور المحوري للنيابة العامة ورسالتها السامية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دورات تدريبية فن المرافعة النيابة العامة المصرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لحظة بلحظة.. الزمالك 0 - 1 زيسكو الزامبي في الكونفدرالية
رياضة محلية

لحظة بلحظة.. الزمالك 0 - 1 زيسكو الزامبي في الكونفدرالية
لا تفعله مجددا.. خطأ شائع عند غلي اللبن يفقده قيمته الغذائية
نصائح طبية

لا تفعله مجددا.. خطأ شائع عند غلي اللبن يفقده قيمته الغذائية
شريف مدكور يوجه رسالة لـ هند صبري: "ليكي عندي احترام ومحبة كبيرة قوي"
زووم

شريف مدكور يوجه رسالة لـ هند صبري: "ليكي عندي احترام ومحبة كبيرة قوي"
الصحة العالمية تكشف موقف الإنفلونزا في مصر.. هل تجاوزنا "الذروة"؟
أخبار مصر

الصحة العالمية تكشف موقف الإنفلونزا في مصر.. هل تجاوزنا "الذروة"؟
انقسام إسرائيلي حول سيناريو "غزو محتمل من غزة".. نتنياهو يحذّر وآيزنكوت
شئون عربية و دولية

انقسام إسرائيلي حول سيناريو "غزو محتمل من غزة".. نتنياهو يحذّر وآيزنكوت

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتدوا الكمامات.. تحديث مهم من الأرصاد بشأن الطقس
احتراق "ميني كوبر" وتصادم مروع.. ماذا يحدث على طريق بنها الحر؟
رئيس الجزائر: السيسي أخ لى والجيش المصري أول من ساعدنا في 1963
كيف رد شوبير على مستمع أشاد بمصطفى وطالب بوقف تدوير حراسة الأهلي؟