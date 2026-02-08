أوفدت إدارة التفتيش القضائي خمسة من أعضاء النيابة العامة إلى المملكة المغربية، للمشاركة كمحاضرين في ثلاث دورات تدريبية متخصصة في فن المرافعة، في مدن الرباط وفاس ومراكش، تنفيذًا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، وذلك في إطار استراتيجية النيابة العامة للتدريب التي تركز على "تفعيل دور المرافعة لتحقيق العدالة الناجزة".

وشملت الدورات العلمية والتطبيقية محاور متعددة، منها التطور التاريخي للمرافعة، أهميتها وأثرها في المجتمع، لغة المرافعة وبنائها، مهارات صياغتها وإلقائها، وسبل توظيف الوسائل التكنولوجية الحديثة في إعداد المرافعات، إلى جانب تدريبات عملية مكثفة على إعداد المرافعات وإلقائها.

وحاضر في الدورات نخبة من أعضاء النيابة العامة المصرية المتخصصين في فن المرافعة، ما أضفى على الدورات طابعًا عمليًا متميزًا، وأسهم في تبادل الخبرات بين المشاركين، ورفع كفاءتهم المهنية وتنمية مهاراتهم العملية في هذا المجال الحيوي.

كما التقى وفد النيابة العامة المصرية بمعالي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة المغربية، الذي أكد حرصه على استفادة أعضاء النيابة العامة المغربية من الخبرة المصرية الرائدة في مجال المرافعة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وحرصهما على تعزيز التعاون القانوني والقضائي، وترسيخ مبدأ تبادل زيارات الخبراء، بما يسهم في رفع كفاءة أعضاء النيابة العامة وتنمية قدراتهم المهنية، وتحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز الثقة المجتمعية بالدور المحوري للنيابة العامة ورسالتها السامية.