مستشار الرئيس الإماراتي يدعو إلى الارتقاء بالخطاب العام

دعا مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش، إلى الارتقاء بالخطاب العام وتبني خطاب رصين، مشددًا على ضرورة عدم حشد الرأي العام بطريقة خاطئة تؤثر على العلاقات بين الشعوب.

الارتقاء بالخطاب العام وتبنّي خطاب رصين ومسؤول خيار حكيم يعكس ثقة وثباتًا؛ فهو يؤكد أن هذه ليست أخلاقنا، وأن الخلافات عابرة ولا ينبغي أن تمسّ علاقات الشعوب، وأن حشد الرأي العام يجب أن يكون حشدًا إيجابيًا يتطلع إلى الأمام ويؤسس لمستقبل أفضل، لا أن يُستنزف في سجال لا طائل منه. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) February 7, 2026

