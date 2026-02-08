إعلان

مستشار الرئيس الإماراتي يدعو إلى الارتقاء بالخطاب العام

كتب : عبدالله محمود

06:47 م 08/02/2026

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش

دعا مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش، إلى الارتقاء بالخطاب العام وتبني خطاب رصين، مشددًا على ضرورة عدم حشد الرأي العام بطريقة خاطئة تؤثر على العلاقات بين الشعوب.

وقال أنور قرقاش، في تدوينة على منصة "أكس"، اليوم الأحد، إن الارتقاء بالخطاب العام وتبنّي خطاب رصين ومسؤول خيار حكيم يعكس ثقة وثباتًا؛ فهو يؤكد أن هذه ليست أخلاقنا.

وأكد مستشار الرئيس الإماراتي، وأن الخلافات عابرة ولا ينبغي أن تمسّ علاقات الشعوب، مضيفًا:"أن حشد الرأي العام يجب أن يكون حشدًا إيجابيًا يتطلع إلى الأمام ويؤسس لمستقبل أفضل، لا أن يُستنزف في سجال لا طائل منه".

