غرق سفينة شحن قبالة جزيرة بوكيت السياحية التايلاندية

كتب : مصراوي

06:52 م 08/02/2026

غرق سفينة - أرشيفية

(د ب أ)

أعلنت السلطات التايلاندية، عن غرق سفينة شحن قبالة الساحل الجنوبي لجزيرة بوكيت التايلاندية.

وقالت السلطات التايلاندية، في بيان اليوم الأحد، إنه تم إنقاذ 16 بحارا بعد غرق سفينتهم "سيلويد آرك" والتي كانت ترفع علم بنما.

وأوضحت السلطات، أن سفينة الشحن جنحت أمس السبت بينما كانت في طريقها من ماليزيا إلى بنجلاديش، ثم غرقت على بعد نحو 5 كيلومترات قبالة ساحل المقصد السياحي الشهير.

وكانت السفينة تحمل نحو 300 حاوية، 14 منها تحتوي على مواد خطرة.

وشوهدت أيضا بقعة نفطية يبلغ طولها عدة كيلومترات من الجو. وتعمل فرق الإنقاذ على احتواء التسرب النفطي.

يذكر أن بوكيت هي أكبر جزيرة في تايلاند، الواقعة في جنوب شرق آسيا، وواحدة من الوجهات الأكثر شعبية للسياح من جميع أنحاء العالم.

غرق سفينة السلطات التايلاندية جزيرة بوكيت سيلويد آرك

