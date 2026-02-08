إعلان

السعودية وأمريكا تبحثان مستجدات الأوضاع في سوريا

كتب : مصراوي

06:58 م 08/02/2026

الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

(د ب أ)

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال لقائه في الرياض اليوم الأحد، مع المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك مستجدات الأوضاع في سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بحث خلال لقائه، في الرياض اليوم الأحد، مع مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا توم باراك مستجدات الأوضاع في سوريا، والجهود المبذولة بشأنها".

وكان وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح قد أعلن أمس السبت عن إبرام 80 اتفاقية استراتيجية بين المملكة وسوريا، تتجاوز قيمتها 40 مليار ريال.

وشملت الاتفاقيات إطلاق صندوق الاستثمار السعودي في سوريا تحت اسم "إيلاف"، وإطلاق شركة طيران جديدة في دمشق باسم "ناس سوريا"، إضافة إلى مشاريع في المطارات وقطاعات الطاقة والمياه والاتصالات والبنية الرقمية.

وتستهدف هذه الاستثمارات تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين وخلق فرص في مجالات النقل الجوي والبنية التحتية والخدمات الرقمية، بما يدعم التنمية الاقتصادية في سوريا خلال المرحلة المقبلة.

وأشاد باراك، أمس السبت بالعقود الإستراتيجية التي وقعتها السعودية مع سوريا برعاية أحمد الشرع، مشيراً إلى أن الشراكات في مجالات الطيران والبنية التحتية والاتصالات ستسهم بشكل فعّال في جهود إعادة الإعمار في سوريا.

فيصل بن فرحان بن عبدالله الرياض السعودية أمريكا

