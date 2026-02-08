إعلان

فيديو مرعب | وفاة شرطي وإصابة 13 في انهيار لعبة ملاهي بالهند

كتب : مصراوي

02:30 م 08/02/2026 تعديل في 03:01 م

انهيار لعبة في مدينة ملاهي بالهند

وكالات

شهدت مدينة فريد آباد شمال الهند، حادثًا مأساويًا إثر انهيار أرجوحة عملاقة داخل إحدى المدن الترفيهية، ما أسفر عن وفاة شرطي وإصابة 13 شخصًا آخرين، وسط حالة من الذعر بين الزوار، وفقًا لما أفادت به السلطات المحلية.

وأوضحت المصادر أن الأرجوحة انهارت بشكل مفاجئ أثناء التشغيل، ما تسبب في سقوطها أمام عشرات المتواجدين بالمكان.

وأصيب الشرطي، الذي كان ضمن قوة التأمين، بإصابات بالغة أثناء محاولته إنقاذ عدد من المصابين والزوار العالقين، قبل أن تُعلن وفاته لاحقًا متأثرًا بجراحه.

وأشار مسؤولون محليون إلى أن المنطقة شهدت رياحًا قوية في وقت سابق من اليوم، وهو ما أثار مخاوف تتعلق بسلامة تشغيل الألعاب في الملاهي، ويفتح الباب أمام تساؤلات بشأن الالتزام بإجراءات الأمان والتحذيرات المسبقة.

