الداخلية تكشف كذب فيديو اختطاف طفلة بالقليوبية

كتب : علاء عمران

02:18 م 08/02/2026 تعديل في 02:19 م

وزارة الداخلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء قيام أحد الأشخاص بمحاولة خطف طفلة بالقليوبية.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، إنه بعد الفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة). وبمواجهته أقر بمحاولته سرقة حقيبة الطفلة المشار إليها، وحال عدم تمكنه من ذلك لاذ بالفرار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

