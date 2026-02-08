إعلان

حسن عبد الله يكشف أزمة كبرى مرت بها مصر في وقت سابق

كتب : منال المصري

02:49 م 08/02/2026 تعديل في 03:21 م

حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف حسن عبد الله محافظ البنك المركزي عن أزمة كبرى مرت بها مصر في وقت سابق تسببت في تصنيف الاقتصاد المصري بالسيء.

وأشار خلال كلمته في مؤتمر "العلا" بالسعودية اليوم، إلى أن مصر مرت في فترة سابقة بظروف اقتصادية صعبة نتيجة تقييد الاستيراد للحفاظ على موارد النقد الأجنبي، وهو ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية وتصنيف السوق المصري آنذاك بالسيئ

أكد حسن عبد الله، أن المحافظ ليس مسؤولًا بشكل واضح عن قوة العملة أو تحديد سعرها، بل تتمثل مهمته الأساسية في وضع السياسات النقدية الهادفة للتحكم في معدلات التضخم.

وحرص البنك المركزي المصري على انتهاج سياسات مرنة لإدارة العرض والطلب بهدف كبح التضخم، حيث هذه السياسات أسهمت في خفض معدل التضخم من 20% إلى 12%، وهو ما عزز الثقة في الاقتصاد المصري، وفق ما قاله عبدالله.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

حسن عبد الله محافظ البنك المركزي ازمات مرت بها مصر تصنيف الاقتصاد المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فيديو مرعب | وفاة شرطي وإصابة 13 في انهيار لعبة ملاهي بالهند
حوادث وقضايا

فيديو مرعب | وفاة شرطي وإصابة 13 في انهيار لعبة ملاهي بالهند
رئيس الدستورية العليا: القضاة لا يُعزلون إلا بإجراءات تأديبية واضحة
حوادث وقضايا

رئيس الدستورية العليا: القضاة لا يُعزلون إلا بإجراءات تأديبية واضحة
ألقت رضيعها خوفًا من افتضاح أمرها.. تجديد حبس فتاة وعامل ببولاق الدكرور
حوادث وقضايا

ألقت رضيعها خوفًا من افتضاح أمرها.. تجديد حبس فتاة وعامل ببولاق الدكرور
قافلة "زاد العزة الـ133" تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
أخبار مصر

قافلة "زاد العزة الـ133" تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
حسن عبد الله يكشف أزمة كبرى مرت بها مصر في وقت سابق
أخبار البنوك

حسن عبد الله يكشف أزمة كبرى مرت بها مصر في وقت سابق

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتدوا الكمامات.. تحديث مهم من الأرصاد بشأن الطقس
احتراق "ميني كوبر" وتصادم مروع.. ماذا يحدث على طريق بنها الحر؟
رئيس الجزائر: السيسي أخ لى والجيش المصري أول من ساعدنا في 1963
كيف رد شوبير على مستمع أشاد بمصطفى وطالب بوقف تدوير حراسة الأهلي؟