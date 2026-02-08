حسن عبد الله يكشف أزمة كبرى مرت بها مصر في وقت سابق

كشف حسن عبد الله محافظ البنك المركزي عن أزمة كبرى مرت بها مصر في وقت سابق تسببت في تصنيف الاقتصاد المصري بالسيء.

وأشار خلال كلمته في مؤتمر "العلا" بالسعودية اليوم، إلى أن مصر مرت في فترة سابقة بظروف اقتصادية صعبة نتيجة تقييد الاستيراد للحفاظ على موارد النقد الأجنبي، وهو ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية وتصنيف السوق المصري آنذاك بالسيئ

أكد حسن عبد الله، أن المحافظ ليس مسؤولًا بشكل واضح عن قوة العملة أو تحديد سعرها، بل تتمثل مهمته الأساسية في وضع السياسات النقدية الهادفة للتحكم في معدلات التضخم.

وحرص البنك المركزي المصري على انتهاج سياسات مرنة لإدارة العرض والطلب بهدف كبح التضخم، حيث هذه السياسات أسهمت في خفض معدل التضخم من 20% إلى 12%، وهو ما عزز الثقة في الاقتصاد المصري، وفق ما قاله عبدالله.