تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مشاجرة بالعصى والأسلحة البيضاء بين عدد من الأشخاص في بني سويف.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، إنه تبين من الفحص أنه بتاريخ 2/ الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول (مالك محل وأربعة أشخاص) وطرف ثانٍ (مالك محل مصاب بجرح قطعي وثلاثة أشخاص)، جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة بني سويف، نتيجة خلافات حول الجيرة، حيث تبادلوا خلالها الاعتداء بالضرب بالعصى والأسلحة البيضاء، مما أدى إلى إصابة أحدهم المشار إليه.

وأمكن ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهم الأسلحة البيضاء والعصى المستخدمة في الاعتداء، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضا:

إحالة أوراق المتهم الأول بقتل سائق أوبر حلوان وإلقاء جثمانه في منطقة جبلية للمفتي

في حالة حرجة.. سائق رئيسة حي التبين يدهس طفلا أثناء عبوره الطريق

"بالأسعار ومدة الاستلام".. كيف تستخرج بطاقة الرقم القومي من المنزل؟