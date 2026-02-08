إعلان

خناقة بالعصى والأسلحة البيضاء في بني سويف.. والداخلية تكشف التفاصيل | فيديو

كتب : علاء عمران

02:48 م 08/02/2026

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مشاجرة بالعصى والأسلحة البيضاء بين عدد من الأشخاص في بني سويف.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، إنه تبين من الفحص أنه بتاريخ 2/ الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول (مالك محل وأربعة أشخاص) وطرف ثانٍ (مالك محل مصاب بجرح قطعي وثلاثة أشخاص)، جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة بني سويف، نتيجة خلافات حول الجيرة، حيث تبادلوا خلالها الاعتداء بالضرب بالعصى والأسلحة البيضاء، مما أدى إلى إصابة أحدهم المشار إليه.

وأمكن ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهم الأسلحة البيضاء والعصى المستخدمة في الاعتداء، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وزارة الداخلية الأسلحة البيضاء بني سويف

