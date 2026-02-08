وجه النائب مصطفى سالم وكيل أول لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عدة أسئلة مهمة إلى مصلحة الجمارك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة حساب ختامي المصلحة للعام المالي ٢٤-٢٥.



وقال سالم لرئيس القطاع المالي: "ذكرت أن رقم المتأخرات الجمركية المتراكمة حتى 30/6/2025 تبلغ ٥٥ مليار جنيه في حين أن الرقم الصحيح 58.4 مليار جنيه ولماذا تُركت دون تحصيل رغم استحقاقها القانوني؟

كما طالب وكيل اللجنة بتقرير عن تصنيف تلك المتأخرات حسب أنواعها وكذلك المدد الزمنية لها والإجراءات القانونية المتخذة لتحصيلها ورؤية المصلحة نحو تخفيض تلك المتاخرات؟

كما وجه النائب مصطفى سالم سؤالًا: "هل تمتلك المصلحة رقمًا رسميًا لحجم التهرب الجمركي؟ وإذا لا، فكيف تدار المخاطر المالية؟

وطلب وكيل اللجنة بإلزام المصلحة بإعداد تقرير سنوي لقياس التهرب الجمركي كمؤشر أداء رئيسي، وربطه بخطط المكافحة.

وتطرق سالم إلى الإعفاءات الجمركية، مطالبا بحصر تكلفة الإعفاءات الجمركية على الخزانة العامة وما هو العائد الاقتصادي منها؟ ومن يراجع جدواها الاقتصادية؟