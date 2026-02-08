مباريات الأمس
13 صورة لنجوم الأهلي والزمالك أحيوا ذكرى شهداء الدفاع الجوي

كتب : محمد عبد الهادي

03:06 م 08/02/2026 تعديل في 03:12 م
  • عرض 13 صورة
قام نجوم الأهلي والزمالك اليوم الأحد، بإحياء ذكرى شهداء نادي الزمالك الـ20، وذلك في ذكرى رحيلهم الحادية عشر.

ونشر عدد كبير من لاعبى الأهلي والزمالك صورة الـ20 إحياءً لذكرى رحيلهم في أحداث الدفاع الجوي.

وجاء أبرز النجوم الأهلي الحاليين والسابقين، زيزو، مروان عطية، أفشة، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم.

بينما من الزمالك، محمد عواد، محمد صبحي، مصطفي محمد، أحمد حمدي، محمود الونش، عمر جابر، ناصر منسي.

