إعلان

الزراعة: كيلو الفراخ المجمدة بـ115 جنيها

كتب : محمد سامي

02:37 م 08/02/2026

أسعار الفراخ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية، توافر الدواجن المجمدة حاليًا بكميات كبيرة في جميع معارض «أهلاً رمضان» وكافة المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة للشركة على مستوى الجمهورية، بسعر ١١٥ جنيهًا للكيلو بدلا من ١٢٠ جنيها، وذلك في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية وطرحها للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأوضح ناجي أن الشركة تواصل ضخ كميات منتظمة من الدواجن المجمدة يوميًا، مع متابعة الموقف السلعي أولًا بأول، لضمان تلبية احتياجات المواطنين، خاصة مع زيادة الإقبال بالتزامن مع الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك.

ووفق بيان سابق، لوزارة التموين، أسفر اجتماع ثلاثي عقد بين الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة- عن الاتفاق على استيراد كميات كبيرة من الدواجن المجمدة، إلى جانب مجزاءات الدواجن (الأوراك والصدور)، من عدة دول، بما يضمن تنوع مصادر الإمداد واستدامة توافر السلعة، وبما يسهم في زيادة المعروض بالسوق المحلي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اسعار الفراخ الفراخ المجمدة القابضة للصناعات الغذائية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

انقسام إسرائيلي حول سيناريو "غزو محتمل من غزة".. نتنياهو يحذّر وآيزنكوت
شئون عربية و دولية

انقسام إسرائيلي حول سيناريو "غزو محتمل من غزة".. نتنياهو يحذّر وآيزنكوت
لحمايته من العفن.. 6 نصائح سحرية لتخزين الأرز قبل رمضان
نصائح طبية

لحمايته من العفن.. 6 نصائح سحرية لتخزين الأرز قبل رمضان

إسدال الستار على قضية "الدارك ويب".. الإعدام لقاتل طفل شبرا والمشدد لشريكه
أخبار المحافظات

إسدال الستار على قضية "الدارك ويب".. الإعدام لقاتل طفل شبرا والمشدد لشريكه
مجلس النواب ينظر في التعديل الوزاري الثلاثاء- كواليس الساعات الأخيرة
مصراوى TV

مجلس النواب ينظر في التعديل الوزاري الثلاثاء- كواليس الساعات الأخيرة
إسرائيل تحذّر ترامب: سنضرب إيران منفردين إذا تجاوزت الخط الأحمر
شئون عربية و دولية

إسرائيل تحذّر ترامب: سنضرب إيران منفردين إذا تجاوزت الخط الأحمر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتدوا الكمامات.. تحديث مهم من الأرصاد بشأن الطقس
احتراق "ميني كوبر" وتصادم مروع.. ماذا يحدث على طريق بنها الحر؟
رئيس الجزائر: السيسي أخ لى والجيش المصري أول من ساعدنا في 1963
كيف رد شوبير على مستمع أشاد بمصطفى وطالب بوقف تدوير حراسة الأهلي؟