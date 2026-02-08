الزراعة: كيلو الفراخ المجمدة بـ115 جنيها

أكد الدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية، توافر الدواجن المجمدة حاليًا بكميات كبيرة في جميع معارض «أهلاً رمضان» وكافة المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة للشركة على مستوى الجمهورية، بسعر ١١٥ جنيهًا للكيلو بدلا من ١٢٠ جنيها، وذلك في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية وطرحها للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأوضح ناجي أن الشركة تواصل ضخ كميات منتظمة من الدواجن المجمدة يوميًا، مع متابعة الموقف السلعي أولًا بأول، لضمان تلبية احتياجات المواطنين، خاصة مع زيادة الإقبال بالتزامن مع الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك.

ووفق بيان سابق، لوزارة التموين، أسفر اجتماع ثلاثي عقد بين الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة- عن الاتفاق على استيراد كميات كبيرة من الدواجن المجمدة، إلى جانب مجزاءات الدواجن (الأوراك والصدور)، من عدة دول، بما يضمن تنوع مصادر الإمداد واستدامة توافر السلعة، وبما يسهم في زيادة المعروض بالسوق المحلي.