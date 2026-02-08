انقلاب سيارة محملة بالوقود على محور حسب الله الكفراوي | صور

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي يضم عناصر جنائية شديدة الخطورة في نطاق محافظة السويس، بحوزتهم 3 أطنان من المخدرات، قدرت قيمتها المالية بحوالي 230 مليون جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام عناصر التشكيل العصابي بجلب كميات كبيرة من المخدرات تمهيدًا للاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم تتبع العناصر الإجرامية وإعداد الأكمنة اللازمة لهم، وضبطهم بحوزتهم 2 طن من مخدر الهيدرو وطناً من مخدر الحشيش.

واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المقبوض عليهم، في إطار استمرار جهود الوزارة للقضاء على شبكات المخدرات وحماية المجتمع من أخطارها.