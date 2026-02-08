إعلان

مصدر أمني ينفي صدور ضوابط جديدة لدخول السوريين إلى الأراضي المصرية

كتب : علاء عمران

01:48 م 08/02/2026

وزارة الداخلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- علاء عمران:

أكد مصدر أمني عدم صحة ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن صدور ضوابط جديدة لدخول السوريين إلى الأراضي المصرية.

وفي وقت سابق، نفى المصدر الأمني جملةً وتفصيلاً صحة مقطع فيديو تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، والذي زعم قيام الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على شخص يُدعى "موسى إبراهيم" – سوداني الجنسية – بمحافظة الجيزة ووفاته بمحبسه.

وأوضح المصدر أنه لم يُستدل على وجود شخص بهذا الاسم ضمن الجالية السودانية المتواجدة في البلاد، مشيرًا إلى أن الشخص الظاهر في الفيديو تم ضبطه بتاريخ أول الشهر الجاري بمحافظة الإسكندرية لدخوله البلاد بطريقة غير شرعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وأكد المصدر أن هذا يأتي في إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من اختلاق الأكاذيب ونشر الشائعات لمحاولة إثارة البلبلة بعد فقدان مصداقيتها، وهو ما يدركه الرأي العام.

اقرأ أيضا:

التحقيق مع فنان شهير بتهمة التحرش بسيدة في القاهرة

"جالي غرفة الفندق".. ماذا قالت الفتاة صاحبة بلاغ التحرش ضد فنان شهير؟

في ثوانٍ.. كيف تستخرج رخصة سيارتك دون الذهاب للمرور؟ | فيديو

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضوابط جديدة السوريين الأراضي المصرية جماعة الإخوان الإرهابية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

من الشارع للمستشفى.. "خناقة" كفر شكر تدمر قسم الطوارئ وتثير رعب الأطباء
أخبار المحافظات

من الشارع للمستشفى.. "خناقة" كفر شكر تدمر قسم الطوارئ وتثير رعب الأطباء
سحلتها في الشارع والأم سامحتها.. 15 عامًا من رعاية "فوزية" لوالدتها تنتهي
أخبار المحافظات

سحلتها في الشارع والأم سامحتها.. 15 عامًا من رعاية "فوزية" لوالدتها تنتهي
"حبيبة الملايين".. ماذا قال الجمهور عن عودة عبلة كامل في رمضان 2026؟
زووم

"حبيبة الملايين".. ماذا قال الجمهور عن عودة عبلة كامل في رمضان 2026؟
هل يجوز تأخير العادة الشهرية بالأدوية لصيام رمضان كاملًا؟.. أمينة الفتوى
أخبار

هل يجوز تأخير العادة الشهرية بالأدوية لصيام رمضان كاملًا؟.. أمينة الفتوى
برقم الجلوس.. نتيجة نصف العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر
الأزهر

برقم الجلوس.. نتيجة نصف العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فبراير وارتفاعات الحرارة.. توضيح مهم وتحذير من الأرصاد
احتراق "ميني كوبر" وتصادم مروع.. ماذا يحدث على طريق بنها الحر؟
رئيس الجزائر: السيسي أخ لى والجيش المصري أول من ساعدنا في 1963
كيف رد شوبير على مستمع أشاد بمصطفى وطالب بوقف تدوير حراسة الأهلي؟