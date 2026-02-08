مصدر أمني ينفي صدور ضوابط جديدة لدخول السوريين إلى الأراضي المصرية

كتب- علاء عمران:

أكد مصدر أمني عدم صحة ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن صدور ضوابط جديدة لدخول السوريين إلى الأراضي المصرية.

وفي وقت سابق، نفى المصدر الأمني جملةً وتفصيلاً صحة مقطع فيديو تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، والذي زعم قيام الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على شخص يُدعى "موسى إبراهيم" – سوداني الجنسية – بمحافظة الجيزة ووفاته بمحبسه.

وأوضح المصدر أنه لم يُستدل على وجود شخص بهذا الاسم ضمن الجالية السودانية المتواجدة في البلاد، مشيرًا إلى أن الشخص الظاهر في الفيديو تم ضبطه بتاريخ أول الشهر الجاري بمحافظة الإسكندرية لدخوله البلاد بطريقة غير شرعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وأكد المصدر أن هذا يأتي في إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من اختلاق الأكاذيب ونشر الشائعات لمحاولة إثارة البلبلة بعد فقدان مصداقيتها، وهو ما يدركه الرأي العام.

