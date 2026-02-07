إعلان

مقتل 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة بـ 75 مليون جنيه | صور

كتب : علاء عمران

12:34 م 07/02/2026
    المضبوطات (3)
    المضبوطات (4)
    المضبوطات (5)
    المضبوطات (6)
    المضبوطات (7)
    المضبوطات (1)

لقى مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة في تبادل لإطلاق النيران بالمنيا، وضُبط آخرون بحوزتهم مضبوطات تقدر قيمتها بـ 75 مليون جنيه.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم السبت إنه في إطار مواصلة توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية وجالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، أكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤر إجرامية في عدد من المحافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدًا للاتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل عن مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة محكوم عليهم بالسجن في جنايات "إتجار بالمخدرات – سرقة بالإكراه – أسلحة نارية غير مرخصة" بنطاق محافظة المنيا، وضبط باقي عناصر تلك البؤر.

وبحوزتهم:أكثر من نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش، هيدرو، هيروين، آيس، بودر)، و78 قطعة سلاح ناري (19 بندقية آلية، 47 بندقية خرطوش، 12 فرد خرطوش).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة 75 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

