بينها التصالح والتراخيص.. 7 خدمات تقدمها المراكز التكنولوجية المتنقلة

تواصل محافظة القاهرة تنفيذ مبادرة الوحدات المتنقلة التابعة للمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين في مختلف الأحياء على مستوى مناطق العاصمة الأربع.

ويتم الإعلان عن أماكن وتوقيتات تواجد الوحدات المتنقلة بشكل دوري من خلال الصفحات الخاصة بالأحياء والمراكز التكنولوجية على "فيسبوك".

وينشر مصراوي قائمة الخدمات التي يمكن الحصول عليها من الوحدات المتنقلة على النحو التالي:

1- طلبات التصالح.

2- طلبات تراخيص المباني.

3- طلبات تراخيص المحلات.

4- طلبات الرفع المساحي التابعة للشهر العقاري.

5- جميع طلبات التصالح الجديدة أو استكمال الطلبات المقدمة سابقًا بالقانون 187 لسنة 2023.

6- طلبات سداد أقساط التصالح.

7- طلبات سداد جميع المستحقات والرسوم على المعاملات المقدمة سابقًا بالمركز التكنولوجي الثابت.

