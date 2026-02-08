السيسي: نرفض الاعتراف بمحاولات استقلال أي جزء من الصومال

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مؤتمرًا صحفيًا، بحضور الرئيس الدكتور حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة.

ورحب الرئيس بنظيره الصومالي، معربًا عن إشادته وتقديره لتنامي وتيرة الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين بما يعكس عمق وخصوصية العلاقات التاريخية، والروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والتي تجسدت في الشراكة الاستراتيجية، التي أعلن عنها، خلال زيارة القاهرة في يناير 2025.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في المؤتمر، إن هذا الزخم يعكس الحرص المشترك على الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيز التنسيق من أجل دعم الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، وعدم المساس بتخوم الأمن القومي المصري.

وأضاف الرئيس: أود أن أجدد تأكيد موقف مصر الثابت، الداعم لوحدة الصومال الشقيق وسلامة أراضيه ورفضنا القاطع؛ لأي إجراءات تمس هذه الوحدة، بما في ذلك الاعتراف باستقلال أي جزء من إقليمه الأمر الذي يعد انتهاكًا صارخًا؛ لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وسابقة خطيرة؛ تهدد استقرار القرن الإفريقي بأسره.

وتابع الرئيس السيسي: تناولت المباحثات اليوم، مع الرئيس حسن شيخ محمود، عددًا من ملفات التعاون الثنائي، وسبل تعزيزه في مختلف المجالات، وفي مقدمتها التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، وتعظيم الاستفادة من سهولة الربط الجوي والبحري بين بلدينا بما يفتح آفاقا جديدة، تخدم أهدافنا المشتركة.

وواصل: كما تولي مصر أهمية كبيرة، للتعاون مع الأشقاء في الصومال في المجال الطبي، وإننا من هذا المنطلق؛ نعتزم إرسال قافلة طبية مصرية، إلى الصومال في توقيت قريب، تتضمن تخصصات طبية مختلفة، كما بحثنا تعزيز التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات، عبر برامج "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية"، إلى جانب التعاون العسكري والأمني، حيث تؤكد مصر في هذا الصدد؛ استعدادها لمشاركة خبراتها في مكافحة الإرهاب، مع الصومال الشقيق إيمانًا بأن مواجهة هذه الآفة، تتطلب مؤسسات وطنية قوية، وكوادر مدربة، ومقاربة شاملة؛ تسهم في إيجاد البيئة المواتية، لتحقيق تطلعات الشعب الصومالي، نحو التنمية والازدهار.

وقال الرئيس السيسي، إن المحادثات تطرقت كذلك إلى مشارك مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الإفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، موضحًا: أكدت للرئيس، أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الإفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال الشقيق.

كما ناقش الجانبان التطورات الإقليمية الراهنة، وتم الاتفاق على تكثيف التنسيق المشترك، لمواجهة التحديات التي تعترض منطقة القرن الإفريقي، تعزيزًا للأمن والاستقرار والازدهار.

وشدد الجانبان، على أن مسؤولية تأمين البحر الأحمر وخليج عدن، تقع حصريًا على عاتق الدول المشاطئة لهما، كما تناولا الدور الخاص المنوط بالبلدين في هذا السياق، على ضوء موقعهما الفريد، على المدخلين الجنوبي والشمالي للبحر الأحمر.

وختم الرئيس كلمته، قائلًا: في الختام؛ اسمحوا لي - أخى الرئيس - أن أؤكد لكم، أن مصر ستظل دومًا شريكًا صادقًا وداعمًا للصومال.. وستواصل جهودها؛ لتعزيز أمن واستقرار القرن الإفريقي والبحر الأحمر.. مرة أخرى، أرحب بكم ضيفًا عزيزًا كريمًا فى مصر.

اقرأ أيضًا:

ذروة ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

إلكترونيًا.. 5 مستندات مطلوبة لتغيير نشاط عداد الكهرباء من منزلي إلى تجاري

اليوم.. 3 وزراء ومحافظ القاهرة يفتتحون معرض السلع الغذائية بباب الشعرية