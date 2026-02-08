قرار من مجلس الدولة بشأن دعوى سحب تراخيص مدرسة سيدز للغات

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، نظر الدعوى المقامة من دفاع أطفال مدرسة سيدز الدولية للمطالبة بسحب تراخيص المدرسة ومنعها من مزاولة النشاط التعليمي، إلى جلسة 19 أبريل المقبل للاطلاع على تقرير هيئة المفوضين.

وكان عبدالعزيز عز الدين، وكيل ودفاع طلاب المدرسة، قد أقام الدعوى أمام مجلس الدولة، طالبًا سحب تراخيص المدرسة لافتقادها الاشتراطات القانونية اللازمة لمزاولة النشاط التعليمي وفق ما ورد في الدعوى.

