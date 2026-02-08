إعلان

الرئيس السيسي يستقبل الرئيس الصومالي في قصر الاتحادية

كتب : أحمد الجندي

02:33 م 08/02/2026

الرئيس السيسي يستقبل الرئيس الصومالي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، اليوم، الرئيس حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال، في قصر الاتحادية.

جاء الاستقبال وسط مراسم رسمية، حيث تم تبادل التحية واللقاءات الرسمية بين وفدي البلدين، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والصومال ومناقشة سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وجاء ذلك خلال نبأ عاجل أذاعته قناة إكسترا نيوز

الرئيس السيسي الرئيس الصومالي قصر الاتحادية الرئيس حسن شيخ محمود

