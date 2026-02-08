تحولت مشاجرة نشبت في شوارع مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية إلى فوضى داخل أحد المرافق الصحية، بعدما امتدت الاشتباكات من الشارع إلى داخل مستشفى كفر شكر التخصصي، متسببة في حالة من الذعر بين الأطباء والمرضى، وتلفيات ملحوظة بقسم الاستقبال والطوارئ.

البداية كانت ببلاغ تلقته الأجهزة الأمنية يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين بدائرة المدينة، أسفرت عن إصابة شخصين بإصابات متفرقة. وعلى الفور، جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، وسط إجراءات طبية روتينية لإعداد التقارير الطبية الخاصة بحالتهما.

وبحسب التحريات الأولية، تبين أن المصابين هما أحمد ط. ف، 25 عامًا، مصاب بكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، وأحمد م. م، 22 عامًا، ويعاني من جروح بالرأس، وكلاهما من أهالي كفر شكر.

وأثناء وجود الطرفين داخل المستشفى، وأثناء مباشرة الطاقم الطبي عمله، تفاجأ الجميع بتجدد المشاجرة داخل إحدى غرف الجراحة، حيث تعدى أحد الطرفين على الآخر، ما أدى إلى حالة من الهرج والمرج داخل المستشفى، واضطر الأطباء والتمريض لمحاولة السيطرة على الوضع وحماية المرضى.

الاشتباكات داخل المستشفى أسفرت عن إحداث تلفيات بغرفة الجراحة، بالإضافة إلى تكسير وإتلاف بعض محتويات قسم الاستقبال والطوارئ، الأمر الذي تسبب في تعطيل العمل لفترة مؤقتة، وأثار حالة من القلق بين المتواجدين.

وعلى خلفية الواقعة، جرى إخطار الأجهزة الأمنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث كُلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي، بسرعة فحص ملابسات الواقعة، وضبط المتسببين في أحداث الشغب.

وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 751 جنح كفر شكر، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، للوقوف على أسباب المشاجرة، وتحديد المسؤوليات القانونية، واتخاذ ما يلزم من قرارات حيال المتهمين.