قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس أثبتت خلال السنوات القليلة الماضية قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المختلفة لتصبح أيقونة للإرادة الوطنية المصرية.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها، اليوم الأحد، ضمن فعاليات افتتاح النسخة الخامسة عشرة من المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات "مارلوج"، والذي يعقد تحت عنوان "الممرات اللوجستية الذكية والمرنة - بوابة المستقبل للتجارة الخضراء".

ولفت إلى نجاح القناة في تحويل المحن إلى منح وذلك على مدار الأزمات المُتعاقبة التي مرت بها بدءاً من جائحة فيروس كورونا Covid_19" مروراً بأزمة جنوح السفينة EVER GIVEN ثم أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الملاحة بالبحر الأحمر وباب المندب.

وتطرق رئيس الهيئة إلى أزمة البحر الأحمر التي أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك صلابة القناة حيث كان عام 2024 هو عام الاختبار والتأثر الكبير، فيما جاء الربع الأخير من عام 2025 ليكون شاهداً على بدء التعافي النسبي بعد نجاح قمة السلام في شرم الشيخ في وقف إطلاق النار في غزة وإعادة الهدوء والاستقرار إلى المنطقة.

وأشار إلى أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال النصف الأول من العام المالي ( 2025/ 2026) شهدت تحسناً نسبياً مُسجلة نمواً في أعداد السفن العابرة بنسبة 5.8%، وارتفاعاً في الحمولات الصافية بنسبة 16%، بما انعكس إيجاباً على زيادة الإيرادات بنسبة 18.5%، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي 2024/ 2025.

وأضاف أن حركة الملاحة بالقناة منذ بداية العام الجاري 2026 سجلت عبور 1315 سفينة بإجمالي حمولات صافية 56 مليون طن محققة إيرادات قدرها 449 مليون دولار مقابل عبور 1243 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 47 مليون طن، محققة إيرادات قدرها 368 مليون دولار، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

واستعرض الفريق أسامة ربيع، ملامح التطور الإداري الذي شهدته الهيئة ضمن استراتيجية 2030 والتي ركزت على جهود تمكين وتأهيل الكوادر الشابة عبر الاهتمام ببرامج التدريب المُتقدمة وتطوير مراكز التدريب المهني وإنشاء مركز الإبداع والتميز لتقديم البرامج التدريبية في مُختلف التخصصات فضلاً عن تطوير أكاديمية التدريب البحري والمحاكاة.

ولفت رئيس الهيئة إلى أن قناة السويس أعادت تعريف نفسها من جديد لتصبح منظومة لوجيستية متطورة تتبنى التحول الرقمي الشامل في كافة عملياتها، مؤكدا أن ترسانات وشركات الهيئة شهدت طفرة كبيرة في مجال بناء الوحدات البحرية المعاونة ضمن الاستراتيجية الطموحة لتوطين الصناعة البحرية تحت شعار "صنع في مصر" والذي أثمر عن التعاقد على تصدير قاطرتين لشركة "NERI" الإيطالية.

جاء ذلك بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، والفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، والدكتور نضال مرضي، وزير النقل بالمملكة الأردنية الهاشمية، وماريتا هاجيمنوليس، وزير الدولة للشحن بجمهورية قبرص.