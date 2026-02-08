إعلان

حسن عبد الله: محافظ المركزي ليس مسؤولا عن قوة العملة بل التحكم في التضخم

كتب : منال المصري

02:27 م 08/02/2026

حسن عبد الله

أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن المحافظ بشكل واضح ليس مسؤولًا عن قوة العملة أو تحديد سعرها، بل تتمثل مهمته الأساسية في وضع السياسات النقدية الهادفة للتحكم في معدلات التضخم.

وأوضح خلال مشاركته في مؤتمر العلا اليوم، أن البنك المركزي المصري يحرص على انتهاج سياسات مرنة لإدارة العرض والطلب بهدف كبح التضخم، حيث هذه السياسات أسهمت في خفض معدل التضخم من 20% إلى 12%، وهو ما عزز الثقة في الاقتصاد المصري.

وأضاف عبد الله أن السيطرة على التضخم وخفضه لم تكن مهمة سهلة، إذ تطلب الأمر بناء مصدات وإجراءات وقائية لتحقيق هذا الهدف في ظل التحديات الاقتصادية القائمة.

حسن عبد الله محافظ البنك المركزي التضخم العملة

