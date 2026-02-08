الداخلية تكشف حقيقة فيديو سرقة أبواب المقابر في الفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء القائم على النشر قيام مجهولين بسرقة أبواب المقابر الخاصة بعائلته في الفيوم.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، إنه بالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد القائم على النشر (متواجد للعمل خارج البلاد). وبسؤال والدته (ربة منزل – مقيمة بمركز شرطة الفيوم)، أكدت عدم تعرض مقابر العائلة لأي سرقات، حيث إن المقابر الظاهرة في الفيديو تحت الإنشاء ولم يكتمل بناؤها، وأضافت أن نجلها "الشاكي" لم يكن على علم بذلك لسفره إلى الخارج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.