فجرت الفنانة المغربية جليلة، عدة مفاجآت، بشأن علاقاتها، مؤكدة أنها تستعد للزواج، من شخص متزوج بأخرى.

وتحدثت جليلة، خلال ظهورها ضيفةً على برنامج "المؤثر الحقيقي" مع الإعلامية اللبنانية ريما كركي، قائلة "أنا مرتبطة برجل مرتبط، ولا أكذب في ذلك، وأقول اللي في قلبي".

وتابعت: "كانت تجمعني صداقة مع شخص لديه مشاكل مع زوجته، ويستعد للانفصال عنها، وكنت أنصحه، ولا أخجل من القول بوضوح، تطورت علاقتنا إلى إرتباط، ولا استحي من إعلان هذا، ولن أدعي المثالية أمام عالم أعرف أنه غير مثالي".

وأضافت "اتخطبنا، وهنتزوج في الصيف"، مؤكدة "أنا اللي أقنعته أنه لا يطلق مراته الأولى، أنا والله طيبة".

يذكر أن جليلة، أثارت الجدل على مدار السنوات الماضية، خلال ظهورها في عدة برامج وتأكيدها أنها عاشت قصة حب دامت أعواما مع الفنان تامر حسني.