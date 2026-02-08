مد مواعيد عمل مترو الأنفاق في شهر رمضان
كتب : محمد نصار
مترو الانفاق
تستعد وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، لتعديل مواعيد عمل مترو القاهرة الكبرى، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
ومن المتوقع أن تبدأ ساعات عمل المترو للخط الأول من محطات: "حلوان - المرج الجديدة"، الساعة 5:15 صباحًا، وقيام آخر قطار من محطة حلوان الساعة 12:15 صباحًا، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 12:30 صباحًا.
كما تبدأ ساعات التشغيل للخط الثاني لمترو الأنفاق من محطات "شبرا الخيمة- المنيب" الساعة 5:15 صباحًا، وقيام آخر قطار من المحطتين الساعة 12:40 صباحًا.
ويتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة 1 بعد منتصف الليل.
كما يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الأول والثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة 12:30 صباحًا، ومقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الثاني والثالث بمحطة العتبة الساعة 12:30 صباحًا.
ويغادر آخر قطار محطة جامعة القاهرة بالخط الثالث الساعة 12:20 صباحًا.
وبالنسبة لمواعيد الخط الثالث للمترو، من المقرر تمديد ساعات التشغيل ساعة واحدة ليتم إغلاق المحطة في حوالي الساعة 2 صباحًا بدلًا من 1 صباحًا.
