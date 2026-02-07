وزير الاتصالات: إتاحة 410 ميجاهرتز جديدة في أكبر صفقة ترددات بالتاريخ

قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن إجمالي السعات الترددية المتاحة لشركات المحمول في مصر قبل عام 2019 كان يبلغ نحو 272 ميجاهرتز، جرى تخصيصها على مدار أكثر من 20 عامًا منذ بدء تقديم خدمات المحمول في السوق المصري.

جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق الاستراتيجية الجديدة للطيف الترددي بالسوق المصري، بحضور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح الوزير أن اليوم يشهد القطاع خطوة غير مسبوقة في تاريخه، من خلال إتمام أكبر صفقة ترددات منذ نشأة قطاع الاتصالات في مصر قبل نحو 30 عامًا، حيث تم توقيع اتفاقيات لإتاحة 410 ميجاهرتز إضافية لشركات المحمول دفعة واحدة.

وأشار طلعت، إلى أن صفقة اليوم تتيح في مرة واحدة سعات ترددية تعادل إجمالي ما تم إتاحته طوال الثلاثين عامًا الماضية، لافتًا إلى أن قيمة الصفقة تبلغ 3.5 مليار دولار.

وأضاف طلعت، أن الدولة خلال الفترة من 2019 إلى 2022، أتاحت للشركات 140 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي، ما يمثل زيادة بنحو 50%، ليرتفع إجمالي السعات الترددية المتاحة إلى 412 ميجاهرتز بحلول عام 2022، وهو المستوى القائم حتى اليوم.