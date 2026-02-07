إعلان

الصومال يتهم إسرائيل بخرق سيادته.. ماذا حدث؟

كتب : مصراوي

09:18 م 07/02/2026

الصومال

مقديشيو – (أ ش أ)

أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي معالي داوود أويس جامع، أن اعتراف إسرائيل بما يسمى "أرض الصومال" يمثل خرقا واضحا للسيادة الصومالية، مشددا على أن هذا التصرف قد ينعكس سلبا على المنطقة والعالم.

وقال الوزير الصومالي -في مقابلة لقناة "القاهرة الإخبارية" مساء اليوم السبت- إن النظام العالمي يتم التلاعب به حاليا، وإن استمرار هذه الممارسات سيؤثر على الاستقرار الإقليمي والدولي.

وأضاف أن الصومال يواجه تحديات إقليمية كبيرة، على رأسها الإرهاب، داعيا إلى عدم جلب المزيد من النزاعات التي قد تهدد أمن البلاد.

وأوضح أن التعاون الدولي والحلول الدبلوماسية هي من أهم الآليات التي يمكن للدول اتباعها لحل النزاعات، مع التركيز على الموضوعية والمصلحة المشتركة كأساس لحل أي نزاع دولي.

وأشار جامع إلى أن الصوماليين يؤمنون بأن الاستقرار أمر جوهري وثابت، وأن المنطقة سترحب بأي جهود للتوصل إلى حلول سلمية للأزمات، لا سيما من خلال الطرح الذي قدمته الصومال بشأن النزاعات الإقليمية.

الصومال إسرائيل أرض الصومال سيادة الصومال

