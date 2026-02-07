إعلان

هيجسيث يقطع الروابط الأكاديمية للبنتاجون مع جامعة هارفارد

كتب : مصراوي

09:11 م 07/02/2026

وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث

واشنطن - (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها ستقطع علاقاتها الأكاديمية مع جامعة هارفارد وتُنهي برامج الزمالات التعليمية العسكرية المهنية، في أحدث ضربة تتعرض لها الجامعة من الحكومة الاتحادية.

وقال وزير الدفاع بيت هيجسيث، وهو خريج كلية كينيدي بجامعة هارفارد، في منشور مساء أمس الجمعة، إن الدراسة في الكلية لم تعد "تلبي احتياجات" الوزارة أو فروع القوات المسلحة، مشيرا إلى أن البنتاجون سيوقف ابتداء من العام الدراسي المقبل برامج التعليم العسكري المهني على مستوى الدراسات العليا وبرامج الزمالات وشهادات الاعتماد في كلية كينيدي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف هيجسيث: "لفترة طويلة جدا، أرسلت هذه الوزارة أفضل ضباطها وأكثرهم تميزا إلى هارفارد، على أمل أن تفهم الجامعة طبقة المحاربين لدينا وتقدرها بشكل أفضل. لكن بدلا من ذلك، عاد عدد كبير من ضباطنا وهم يشبهون هارفارد أكثر مما ينبغي، بعقول ممتلئة بأيديولوجيات عولمية وراديكالية لا تحسن قدراتنا القتالية".

وتستهدف إدارة الرئيس دونالد ترامب مؤسسات التعليم العالي، ولا سيما جامعة هارفارد، بسبب مخاوف تتعلق بمعاداة السامية وبرامج التنوع والتحيز السياسي المتصور، وما يُنظر إليه على أنه ضعف في الصرامة الأكاديمية.

بيت هيجسيث وزارة الدفاع الأمريكية جامعة هارفارد

