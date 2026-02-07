إعلان

جنايات الجيزة : 7 سنوات سجن مشدد ضد مالك سوبر ماركت في واقعة هتك عرض طفلة بولاق

كتب : رمضان يونس

01:32 م 07/02/2026 تعديل في 05:50 م

محكمة جنايات الجيزة

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عنتر عبد الوهاب دولاتي بمعاقبة مالك "سوبر ماركت" بالسجن المشدد 7 سنوات؛ لاتهامه بهتك عرض طفلة، ابنة جيرانه، بمنطقة كفر طهرمس، أثناء شرائها بعض المتطلبات.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار عنتر عبد الوهاب دولاتي وعضوية المستشارين: إبراهيم محمد أمين، وأنس يسري إبراهيم، وبحضور سكرتارية أشرف صلاح ورأفت عبد التواب.

وذكرت النيابة العامة في القضية رقم 24091 لسنة 2025 (جنايات بولاق الدكرور)، والمقيدة برقم 7516 لسنة 2025 كلي، أن المتهم "محمد. ع" (51 عامًا)، صاحب "سوبر ماركت"، هتك عرض الطفلة المجني عليها "ك. ح" —التي لم تبلغ ثمانية عشر عامًا— بالقوة أكثر من مرة، وذلك داخل المحل الخاص به أثناء تواجدها لشراء بعض مستلزمات أسرتها.

وتابعت النيابة العامة أن المتهم استغل حداثة سن الطفلة وانفرد بها، وأتى بجرمه بأن قبّلها وتحسس مناطق حساسة بجسدها، معرضًا حياتها وأمنها للخطر.

واستمعت النيابة العامة لأقوال الطفلة (7 سنوات) على سبيل الاستدلال، والتي أكدت أنه حال شرائها بعض مستلزمات المنزل من "السوبر ماركت" الخاص بالمتهم، قام الأخير بهتك عرضها، مما دفعها لإبلاغ والديها اللذين حررا محضرًا بالواقعة.

وكان المستشار أسامة أبو الخير، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، قد أحال المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة بتهمتي هتك عرض طفلة وتعريض حياتها للخطر، لتصدر المحكمة حكمها المتقدم.

