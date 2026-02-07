إعلان

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في تصادم سيارتين بطريق الأخماس بالمنوفية

كتب : مصراوي

07:53 م 07/02/2026

تصادم سيارتين ملاكي

المنوفية- أحمد الباهي:

لقى شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون اليوم السبت، إثر حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بطريق الأخماس التابعة لدائرة مركز السادات بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء علاء الدين الجاحر مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة السادات يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى ومصابين.

انتقلت قوة أمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص مصرع شخص وإصابة 4 آخرين جراء التصادم الذي وقع بطريق الأخماس غرب الترعة.

نُقل الجثمان والمصابين إلى مستشفى السادات المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.

حادث تصادم مدينة السادات المنوفية تصادم سيارتين ملاكي

