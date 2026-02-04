جريمة داخل حضانة.. ضبط سيدة سرقت قرط طفلة بالغربية

كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام سيدة بالاستيلاء على قرط ذهبي يخص كريمته بمحافظة الغربية.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بهذا الشأن، وتم تحديد صاحب الحساب، وهو مندوب مبيعات متواجد خارج البلاد. وبسؤال زوجته، أفادت أنه بتاريخ 31 يناير الماضي، عقب عودة كريمته من إحدى الحضانات، اكتشفت عدم تواجد القرط الذهبي الخاص بها، وأوضحت الطفلة قيام إحدى السيدات بسرقته أثناء تواجدها داخل الحضانة.

وأمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة، وهي ربة منزل مقيمة بدائرة مركز شرطة قطور، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة كما ورد في التحقيقات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.