الداخلية تنفي واقعة سرقة أجنبي بالجيزة: لا بلاغات والفيديو تمثيل

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء شخص يحمل جنسية أجنبية ويستقل مركبة "توك توك" بالجيزة بأنه تعرّض لمحاولة الاستيلاء على هاتفه المحمول، مع تعليق يزعم فيه أن سائقًا مصريًا دبر له مكيدة للتعرض له.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بهذا الشأن، وتم تحديد صاحب الحساب، وهو صانع محتوى يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية. وبسؤاله، نفى تعرضه لأي مضايقات أو محاولة سرقة، وأكد أن نشر مقطع الفيديو يأتي في إطار عادته بنشر فيديوهات يزعم فيها تعرضه لمخاطر أثناء جولاته السياحية بالدول التي يزورها، بهدف زيادة أعداد متابعيه، مستعينًا بصديق يحمل نفس الجنسية لتصوير المقطع.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطرفين، مع التأكيد على أن الأجهزة الأمنية تتابع بدقة كل ما يُنشر على مواقع التواصل لمنع نشر أخبار مضللة أو إثارة البلبلة بين المواطنين.

