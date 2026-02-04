إعلان

قرار قضائي جديد بشأن محاكمة 63 متهمًا في قضية الهيكل الإداري للإخوان

كتب : صابر المحلاوي

11:05 ص 04/02/2026

مجمع محاكم بدر

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى إرهاب، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 63 متهمًا في القضية رقم 14488 لسنة 2024 جنايات التجمع، والمعروفة إعلاميًّا بقضية "خلية الهيكل الإداري للإخوان"، إلى جلسة 4 أبريل المقبل.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين تولَّوا قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى الدعوة للإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع والأمن للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، وإلحاق الضرر بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ووجَّهت النيابة إلى المتهمين تهم تمويل الإرهاب، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وحيازة مطبوعات تروِّج للجماعة محل الاتهام.

ويُذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو.

وكانت النيابة قد أجرت تحقيقات موسعة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف في الميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث، لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، حيث استجوبت النيابة عددًا من المشاركين في تلك الأحداث بحضور محاميهم.

واعترف المتهمون خلال التحقيقات باشتراكهم في أعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم إلى ذلك، منها سوء الأحوال الاقتصادية لبعضهم، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم في إثارة الفوضى إلى خداعهم من قبل صفحات أُنشئت على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة إلى جهات حكومية ورسمية، تدعو المواطنين إلى ارتكاب أعمال إرهابية، واكتشفوا بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، في حين أرجع آخرون اشتراكهم في أحداث العنف إلى مناهضة نظام الحكم.

قضية الهيكل الإداري للإخوان جماعة إرهابية أحداث عنف الطرق العامة

