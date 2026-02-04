مصدر أمني: واقعة مقتل سائق على يد ضابط بالجيزة "قديمة" والمتهم محبوس

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن ادعاءات بتضرر أحد الأشخاص من مقتل سائق سيارة على يد أحد ضباط الشرطة بالجيزة.

وأفاد المصدر الأمني بأنه عند الفحص تبين أن مقطع الفيديو "قديم"، حيث إنه بتاريخ 12/6/2025 تم إبلاغ قسم شرطة الأهرام بوفاة قائد سيارة نتيجة إصابته بعيار ناري إثر خلاف بينه وبين أحد ضباط الشرطة حول أولوية المرور عقب تصادم بين سيارتيهما بدائرة القسم. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الضابط المذكور في حينه، وإيقافه عن العمل، وما زال قيد الحبس على ذمة القضية.

ويأتي ذلك في إطار المحاولات اليائسة للجماعة الإرهابية لإثارة البلبلة من خلال إعادة نشر فيديوهات "قديمة" والادعاء بأنها حديثة، لتزييف الحقائق ونشر الشائعات، وهو ما يدركه الرأي العام.