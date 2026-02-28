إعلان

فيديو متداول على السوشيال.. الداخلية توقف 6 أشخاص بسبب مشاجرة بالبحيرة

كتب : سامح غيث

03:07 م 28/02/2026

المتهمين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب بمحافظة البحيرة.

الداخلية توقف 6 أشخاص بسبب مشاجرة بالبحيرة
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، إنه بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، وتبين أن المشاجرة نشبت بين طرف أول (4 أشخاص) وطرف ثان (شخصان) بسبب خلافات حول ملكية قطعة أرض زراعية، حيث تبادلوا التعدي على بعضهم بالضرب بالعصي الخشبية والتراشق بالحجارة.

وأمكن ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهم (5 عصي خشبية المستخدمة في التعدي)، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا:

علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق

قرار عاجل من النيابة بشأن الشاب المتهم في واقعة "فيديو كرداسة" المثير للجدل

إحالة المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل عام للمحاكمة الجنائية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية مشاجرة البحيرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مشروب صيني على الإفطار لمحاربة السمنة.. لا يفوتك
رمضان ستايل

مشروب صيني على الإفطار لمحاربة السمنة.. لا يفوتك
موعد مباراة الأهلي و زد في الدوري المصري والقناة الناقلة
رياضة محلية

موعد مباراة الأهلي و زد في الدوري المصري والقناة الناقلة

بدون مكياج.. ندى موسى تنشر صورًا من أحدث ظهور لها
دراما و تليفزيون

بدون مكياج.. ندى موسى تنشر صورًا من أحدث ظهور لها

مغربي في "الفار".. طاقم تحكيم مباراة الزمالك وأوتوهو بالكونفدرالية
رياضة عربية وعالمية

مغربي في "الفار".. طاقم تحكيم مباراة الزمالك وأوتوهو بالكونفدرالية
قبل شهر ونصف.. توفيق عكاشة توقع ضرب إيران وسقوط نظام خامنئي- صورة وفيديو
أخبار مصر

قبل شهر ونصف.. توفيق عكاشة توقع ضرب إيران وسقوط نظام خامنئي- صورة وفيديو

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة | هجمات أمريكية إسرائيلية مشتركة تضرب قلب طهران وإيران تتوعد برد ساحق