فيديو متداول على السوشيال.. الداخلية توقف 6 أشخاص بسبب مشاجرة بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب بمحافظة البحيرة.

الداخلية توقف 6 أشخاص بسبب مشاجرة بالبحيرة

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، إنه بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، وتبين أن المشاجرة نشبت بين طرف أول (4 أشخاص) وطرف ثان (شخصان) بسبب خلافات حول ملكية قطعة أرض زراعية، حيث تبادلوا التعدي على بعضهم بالضرب بالعصي الخشبية والتراشق بالحجارة.

وأمكن ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهم (5 عصي خشبية المستخدمة في التعدي)، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا:

علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق

قرار عاجل من النيابة بشأن الشاب المتهم في واقعة "فيديو كرداسة" المثير للجدل

إحالة المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل عام للمحاكمة الجنائية