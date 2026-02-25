كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء أحد الأشخاص قيام ضابط شرطة بتلفيق قضايا له عقب خروجه من محبسه، وإجباره على وقف نشاطه كبائع متجول بدائرة قسم شرطة الضواحي في بورسعيد.

تبين بالفحص عدم صحة تلك الادعاءات، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بالفيديو، وتبين أنه عنصر جنائي مفرج عنه حديثًا في قضية مخدرات ومقيم بدائرة القسم.

دوافع نشر الفيديو

بمواجهته، أقر بأنه بث الفيديو عقب ضبط شريك له في تجارة الخضروات، وهو عنصر جنائي آخر، في قضية مخدرات بتاريخ 21 من الشهر الجاري، وذلك بهدف منع ملاحقته أمنيًا مستقبلًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لادعائه الكاذب، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.