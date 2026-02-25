إعلان

تعاون إماراتي بريطاني لتبادل الخبرات في الاستجابة للطوارئ النووية

كتب : مصراوي

07:21 م 25/02/2026

الإمارات وبريطانيا

استضافت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بالإمارات، وفدا من شبكة جيل الشباب التابعة للمعهد النووي في المملكة المتحدة، ضمن الزيارة الفنية الأولى من قبل الشبكة ركزت على منظومة الجاهزية والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية في دولة الإمارات.

وقال مدير التأهب والاستجابة للطوارئ في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات محمد المرزوقي، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إن التواصل مع الجيل القادم من المتخصصين في المجال النووي يُعد عنصراً أساسياً لتبادل خبرات دولة الإمارات في الجاهزية للطوارئ النووية والإشعاعية، وضمان استدامة القطاع على المدى الطويل على المستويين الوطني والدولي.

واطّلع الوفد، خلال الزيارة، على دور الهيئة بصفتها الجهة الرقابية النووية المستقلة في الدولة والمسؤولة عن حماية الجمهور والبيئة.

وتضمن البرنامج عرضاً لمهام الهيئة في مجالات الاستعداد والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية، والإطار الوطني لإدارة الطوارئ، إلى جانب الأدوات والأنظمة والوظائف الرقابية التي تدعم اتخاذ قرارات فعّالة خلال حالات الطوارئ.

كما شملت الزيارة جولة في مركز عمليات الطوارئ التابع للهيئة، حيث تعرّف المشاركون على قدراته في التقييم النووي، والرصد الإشعاعي، وإدارة الاتصالات.

