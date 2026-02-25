نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، أظهر استغاثة إحدى السيدات نتيجة تحرش سائق أثناء توصيلة لموقف سيارات بالعاصمة.

الداخلية تضبط سائق تحرش بسيدة أثناء الرحلة

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنه بالفحص والتحريات باستخدام التقنيات الحديثة، تمكنت مديرية أمن القاهرة من تحديد السيارة وضبط قائدها، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، واستغل المتهم رغبة السيدة في الوصول لمقصدها للقيام بأفعال خادشة للحياء.

أقر المتهم أثناء مواجهته أمام رجال المباحث بصحة الواقعة، وتم التحفظ على السيارة المستخدمة كأداة للجريمة، واتخذت الجهات الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم للنيابة العامة لاستكمال التحقيق.