نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قائد سيارة نقل وهو يوجه السباب لمؤسسات الدولة أثناء القيادة، كما تبين تعاطيه للمواد المخدرة على أحد الطرق بالإسماعيلية.

تحديد وضبط السائق المتعاطي

بالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه غير متزن نفسيًا ومن متعاطي المواد المخدرة.

وأكد خاله، سائق ومقيم بالإسماعيلية، أن نجل شقيقته سبق إيداعه في عدة مصحات نفسية لتلقي العلاج من الإدمان، وقدم شهادات طبية تؤكد ذلك.



تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق لاستكمال الإجراءات.