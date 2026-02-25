إعلان

متعاطٍ للمخدرات وغير متزن نفسيًا.. قائد نقل يثير الجدل عبر فيديو بالإسماعيلية

كتب : علاء عمران

02:47 م 25/02/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قائد سيارة نقل وهو يوجه السباب لمؤسسات الدولة أثناء القيادة، كما تبين تعاطيه للمواد المخدرة على أحد الطرق بالإسماعيلية.

تحديد وضبط السائق المتعاطي

بالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه غير متزن نفسيًا ومن متعاطي المواد المخدرة.

وأكد خاله، سائق ومقيم بالإسماعيلية، أن نجل شقيقته سبق إيداعه في عدة مصحات نفسية لتلقي العلاج من الإدمان، وقدم شهادات طبية تؤكد ذلك.


تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق لاستكمال الإجراءات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المواد المخدرة الإسماعيلية وزارة الداخلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الجنايات تبرأ الفنان شادي ألفونس في اتهامه بحيازة مواد مخدرة
حوادث وقضايا

الجنايات تبرأ الفنان شادي ألفونس في اتهامه بحيازة مواد مخدرة
موعد ومكان جنازة شيخ الإذاعيين فهمي عمر
أخبار المحافظات

موعد ومكان جنازة شيخ الإذاعيين فهمي عمر
بالحسنى| من أول شخص يدخل الجنة؟
فيديوهات رمضان

بالحسنى| من أول شخص يدخل الجنة؟
السيسي يلتقي مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب
أخبار مصر

السيسي يلتقي مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب
قرار عاجل من القضاء بشأن محاكمة رجل أعمال متهم بالتعدي على فرد أمن بالتجمع
حوادث وقضايا

قرار عاجل من القضاء بشأن محاكمة رجل أعمال متهم بالتعدي على فرد أمن بالتجمع

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

وفاة الإعلامي الكبير فهمي عمر شيخ الإذاعيين عن عمر يناهز 98 عامًا
بكاء وانهيار.. تشييع جنازة عروس بورسعيد المتوفاة داخل منزل خطيبها
هجوم وطرد.. أبرز ما حدث في خطاب ترامب الأطول بتاريخ أمريكا
"جهزوا البطاطين".. الأرصاد تحذر من هذه الظواهر خلال الأيام المقبلة