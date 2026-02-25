الجنايات تقضي بالمؤبد ليحيى موسى و4 آخرين في قضية خلية العجوزة

أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأربعاء، حكمها على القيادي الإخواني يحيى موسى و16 آخرين في قضية التمويل والاتجار في النقد الأجنبي.

وقضت المحكمة بمعاقبة القيادي الإخواني يحيى موسى و4 آخرين بالسجن المؤبد، ومعاقبة 10 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، كما عاقبت متهمين اثنين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات. وأمرت المحكمة بإدراج المحكوم عليهم والكيان التابعين له، وهو جماعة الإخوان الإرهابية، على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين إعمالًا بنص القانون في هذا الشأن، كما أمرت بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات تبدأ من انتهاء مدة العقوبة المقضي بها.

قضية خلية العجوزة

صدر الحكم برئاسة المستشار وجدي محمد عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء حامد عامر، وسكرتارية محمد هلال.

ووجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 12989 لسنة 2023 جنايات العجوزة، أنهم في غضون الفترة من عام 2014 وحتى 14 ديسمبر 2023، داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، ارتكبوا الآتي:

أولًا: المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى عضوية مكتب إدارة الإخوان بالخارج، وهي جماعة تدعو إلى تغيير نظام الحكم بالقوة.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الثالث وحتى الخامس عشر انضموا إلى جماعة إرهابية، كما أن المتهم السادس عشر اشترك في جماعة إرهابية بأن شارك الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا بارتكاب جريمة من جرائم تمويل أعضائها مع علمه بأغراضها.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني وحتى الخامس ارتكبوا عملًا إرهابيًا بتعاملهم في النقد الأجنبي خارج الإطار المصرفي.

وأشار إلى أن المتهمين الخامس والسابع والعاشر والحادي عشر والسادس عشر ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، كما اشترك المتهمون الثاني والخامس والخامس عشر بالاتفاق والمساعدة في جريمة تزوير في محررين رسميين، بأن اشتركوا في اصطناع شهادتي تخرج جامعي على غرار الصحيح ونسبوهما زورًا إلى الموظفين المختصين بإصدارهما بكلية الهندسة – جامعة القاهرة.

كما وُجهت للمتهم الثاني تهمة تقديم رشوة إلى موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته، بينما وُجهت للمتهم الخامس عشر تهمة التوسط في رشوة موظف عمومي. واتُّهم المتهمون السادس والسابع والحادي عشر والثاني عشر والرابع عشر بحيازة منشورات تحريضية للجماعة محل الاتهام.

