مصرع عنصر إجرامي في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بقنا

كتب : علاء عمران

01:17 م 24/02/2026

تبادل إطلاق النار

لقي عنصر جنائي شديد الخطورة مصرعه عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة قنا، فيما تم ضبط آخرين من متجري المواد المخدرة والأسلحة النارية بنطاق عدة محافظات.

كانت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، أفادت قيام بؤر إجرامية تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة تمهيدًا للاتجار بها، إلى جانب حيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك العناصر بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، حيث أسفر التعامل عن مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة – صادر ضده أحكام بالسجن والسجن المؤبد – بدائرة محافظة قنا، وضبط باقي عناصر تلك البؤر الإجرامية.

وتم ضبط بحوزة المتهمين نحو نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة، و107 قطع أسلحة نارية.

وقدّرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 80 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تبادل إطلاق النار مصرع عنصر إجرامي قنا

