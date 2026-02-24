إعلان

مشاجرة بسبب أولوية المرور بالشرقية.. الداخلية تضبط طرفي الواقعة

كتب : صابر المحلاوي

02:41 م 24/02/2026

مشاجرة - أرشفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالشرقية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأنه بتاريخ 19 الجاري حدثت مشاجرة بين طرف أول (شخصان أحدهم مصاب بكدمة بالساق) طرف ثان (شخصان) جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة القنايات بسبب خلافات حول أولوية المرور قاموا على إثرها بالتعدي على بعضهم بالضرب وإشهار أحدهم سلاح أبيض.

أمكن ضبط طرفي المشاجرة "والمركبتين"، وبحوزة الأول السلاح الأبيض المستخدم في التعدي، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.

تم التحفظ على المركبتين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

مشاجرة الشرقية خلاف مروري السلاح الأبيض

