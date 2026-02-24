إعلان

زيلينسكي يدعو ترامب إلى البقاء إلى جانب أوكرانيا

كتب : مصراوي

03:00 م 24/02/2026

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب إلى الاستمرار في دعم أوكرانيا والبقاء إلى جانها.

جاءت تصريحات زيلينسكي خلال مقابلة تلفزيونية وخلال حديثه في القصر الرئاسي في كييف عشية الذكرى الرابعة لبدء الحرب مع روسيا، حيث قال زيلينسكي إن الولايات المتحدة أكبر وأهم من أن تنسحب من الصراع، معربا عن أمله في أن يدعم ترامب أوكرانيا خلال خطاب حالة الاتحاد اليوم الثلاثاء.

وأشار زيلينسكي إلى أن الضمانات الأمنية، خصوصا كيفية رد فعل حلفاء أوكرانيا إذا قامت حربا جديدة مستقبلا مع روسيا لا تزال نقطة خلاف رئيسية.

ويصر زيلينسكي على ضرورة الاتفاق على الضمانات الأمنية والتصديق عليها أولا من قبل الكونجرس الأمريكي، معتبرا أن ذلك سيمنح الشعب الأوكراني الثقة في الاعتماد على حلفائه في المستقبل.

فولوديمير زيلينسكي ترامب أوكرانيا

