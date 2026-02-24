إعلان

الأمن العام يضبط تجار الألعاب النارية.. ضبط 116 قضية بمليون ونصف صاروخ

كتب : صابر المحلاوي

02:34 م 24/02/2026

القبض - أرشيفية

كثف قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، حملاته بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن؛ لمكافحة جرائم الإتجار بالألعاب النارية وحيازتها وترويجها، وضبط المخالفين والمروجين لهذه المواد الخطرة.

ضبط 116 قضية ألعاب نارية

أسفرت الحملات عن ضبط 116 قضية، وعُثر بحوزة المتهمين على قرابة مليون ونصف قطعة ألعاب نارية متنوعة، كانت مهيأة للترويج والاستخدام العشوائي، بما يهدد سلامة المواطنين.

واتخذت الأجهزة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، فيما أكدت الوزارة استمرار الحملات المكثفة لضمان الأمن والسلامة ومنع المخاطر الناتجة عن التعامل غير القانوني بالألعاب النارية.

