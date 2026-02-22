قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبد العزيز محمد حبيب، بمعاقبة فرد أمن بالسجن 6 سنوات، في واقعة اتهامه بهتك عرض طفل 9 سنوات داخل عقار. ظل غياب والده بالدقي.

ترأس هيئة الدائرة المستشار عبد العزيز محمد حبيب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أمجد محمد أبو الفتوح و أحمد محمد خلف بحضور وكيل النائب العام زياد فاخر فتحى وأمانة سر طلعت عبده وأيمن عبد اللطيف.

وذكرت النيابة العامة في القضية رقم 6017 لسنة 2025 جنايات الدقي، والمقيدة برقم 6006 لسنة 2025، أن "م.ا"، فرد أمن، هتك عرض الطفل "ع."، بالقوة، مستغلًا حداثة سنه حال كونه لم يبلغ 18 عامًا وذلك بأن تحسس على مواطن عفته قاصدًا هتك عرضه، وذلك في اليوم التاسع من مايو 2025 بالدقي.

واستمعت النيابة العامة لأقوال والد الطفل، والذي أكد أنه أبصر المتهم في كاميرات المراقبة رفقة نجله الطفل و يقوم بفعل شيء فاضح بعد أن استدراجه إلى مصعد العقار.

و باستجواب المتهم "فرد الأمن" من قبل النيابة العامة، أقر بارتكاب فعلته، بحق الطفل المجني عليه.

أحال المستشار أمير فتحي المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة الكلية، المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة والتي ادانته بالسجن 6 سنوات.