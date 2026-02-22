إعلان

هتك عرض طفل في غياب والده .. 6 سنوات سجن ضد "فرد أمن" بالدقي

كتب : يوسف محمد

06:48 م 22/02/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    اعضاء هيئة دائرة الدقي
  • عرض 3 صورة
    المستشار عبد العزيز محمد حبيب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبد العزيز محمد حبيب، بمعاقبة فرد أمن بالسجن 6 سنوات، في واقعة اتهامه بهتك عرض طفل 9 سنوات داخل عقار. ظل غياب والده بالدقي.

ترأس هيئة الدائرة المستشار عبد العزيز محمد حبيب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أمجد محمد أبو الفتوح و أحمد محمد خلف بحضور وكيل النائب العام زياد فاخر فتحى وأمانة سر طلعت عبده وأيمن عبد اللطيف.

وذكرت النيابة العامة في القضية رقم 6017 لسنة 2025 جنايات الدقي، والمقيدة برقم 6006 لسنة 2025، أن "م.ا"، فرد أمن، هتك عرض الطفل "ع."، بالقوة، مستغلًا حداثة سنه حال كونه لم يبلغ 18 عامًا وذلك بأن تحسس على مواطن عفته قاصدًا هتك عرضه، وذلك في اليوم التاسع من مايو 2025 بالدقي.

واستمعت النيابة العامة لأقوال والد الطفل، والذي أكد أنه أبصر المتهم في كاميرات المراقبة رفقة نجله الطفل و يقوم بفعل شيء فاضح بعد أن استدراجه إلى مصعد العقار.

و باستجواب المتهم "فرد الأمن" من قبل النيابة العامة، أقر بارتكاب فعلته، بحق الطفل المجني عليه.

أحال المستشار أمير فتحي المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة الكلية، المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة والتي ادانته بالسجن 6 سنوات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هتك عرض طفل لدقي لمستشار عبد العزيز محمد حبيب نايات الجيزة جن فرد أمن تك عرض

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سلي صيامك .. 4 أبراج لا تتحمل العمل في رمضان تفقد تركيزها
رمضان ستايل

سلي صيامك .. 4 أبراج لا تتحمل العمل في رمضان تفقد تركيزها
5 اتهامات تلاحق رجل أعمال التجمع في واقعة "فرد الأمن" والجاني: بينا خلافات
حوادث وقضايا

5 اتهامات تلاحق رجل أعمال التجمع في واقعة "فرد الأمن" والجاني: بينا خلافات
ضربوا بعض قدام ماكينة ATM.. الداخلية تكشف كواليس خناقة أول يوم رمضان
حوادث وقضايا

ضربوا بعض قدام ماكينة ATM.. الداخلية تكشف كواليس خناقة أول يوم رمضان

شهر الخير.. 3 أبراج تحصل على ثروة ضخمة في رمضان
رمضان ستايل

شهر الخير.. 3 أبراج تحصل على ثروة ضخمة في رمضان
شقيق ضحية ميت عاصم: إسلام منهار نفسيًا وحاول إنهاء حياته - فيديو وصور
أخبار المحافظات

شقيق ضحية ميت عاصم: إسلام منهار نفسيًا وحاول إنهاء حياته - فيديو وصور

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد قفزته 200 جنيه بالأمس.. هل تواصل أسعار الذهب الارتفاع؟ الشعبة تجيب
عائد شهري ثابت.. كل ما تريد معرفته عن "سند المواطن" بعد طرحها اليوم
موعد صرف معاشات شهر مارس بماكينات الصراف الآلي والبريد
حقيقة مواسير التبريد.. ما سر برودة أرضيات الحرم المكي الشريف؟
تحديث الطقس.. تدفق للسحب وفرص أمطار على هذه المناطق
بعد ظهور تشققات وهبوط.. هل أصبح سد النهضة قنبلة موقوتة لدول المصب؟