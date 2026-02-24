ضبط سائق لقيادته برعونة وتعريض المواطنين للخطر في البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مدعوم بمقطع فيديو، تضمن قيام قائد سيارة نقل بالسير برعونة بمحافظة البحيرة، معرضا حياته وحياة المواطنين للخطر.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة في مقطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها وقت ارتكاب الواقعة، وهو سائق مقيم بمحافظة الشرقية.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.