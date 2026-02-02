سرقة ثلاجات بالغربية.. سقوط عصابة "سمنود" في قبضة الأمن

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام عدد من الأشخاص بسرقة محتويات الثلاجات الخارجية لأحد المحال التجارية بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، إنه بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات بهذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (3 أشخاص، منهم شخصان لهما معلومات جنائية) والسيارة المستخدمة في السرقة، وبحوزتهم مبلغ مالي.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأفادوا بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم كان من حصيلة بيع المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

