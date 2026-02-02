إعلان

سرقة ثلاجات بالغربية.. سقوط عصابة "سمنود" في قبضة الأمن

كتب : علاء عمران

02:49 م 02/02/2026

المتهمين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام عدد من الأشخاص بسرقة محتويات الثلاجات الخارجية لأحد المحال التجارية بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، إنه بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات بهذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (3 أشخاص، منهم شخصان لهما معلومات جنائية) والسيارة المستخدمة في السرقة، وبحوزتهم مبلغ مالي.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأفادوا بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم كان من حصيلة بيع المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

اقرأ أيضا:

القبض على "مستريح السيارات" و الإنتربول يتولى مهام نقله لمصر

"شنق مراته وطفلته وانتحر".. ماذا حدث في جريمة شقة دمياط؟

"عليها أحكام".. الداخلية تكشف سبب احتجاز فنانة داخل إحدى وحدات المرور

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية مركز شرطة سمنود

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"الشيوخ" يوافق مبدئيًّا على تعديل قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية
أخبار مصر

"الشيوخ" يوافق مبدئيًّا على تعديل قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية
"راجعين".. تغريدة مثيرة من ممدوح عباس عن الزمالك وأرض أكتوبر: نمت قرير
رياضة محلية

"راجعين".. تغريدة مثيرة من ممدوح عباس عن الزمالك وأرض أكتوبر: نمت قرير
الأرض خسفت ببيوتهم.. كيف نجا سكان 5 منازل من كارثة العقار المائل بالغربية؟
أخبار المحافظات

الأرض خسفت ببيوتهم.. كيف نجا سكان 5 منازل من كارثة العقار المائل بالغربية؟
أول كسوف شمسي لعام 2026 يجلب الحظ المالي لهذه الأبراج
علاقات

أول كسوف شمسي لعام 2026 يجلب الحظ المالي لهذه الأبراج

خرجت للعمل لتُطعم أطفالها.. زوج يذبح زوجته بدافع الشك في الشرقية
حوادث وقضايا

خرجت للعمل لتُطعم أطفالها.. زوج يذبح زوجته بدافع الشك في الشرقية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

خسر 220 جنيها.. هبوط حاد في سعر الذهب اليوم
ارتدوا الكمامة.. الأرصاد: أجواء مغبرة وأتربة خلال ساعات
فتح معبر رفح في الاتجاهين بين غزة ومصر