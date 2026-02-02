إعلان

ضبط 122 ألف مخالفة مرورية و54 حالة تعاطٍ لمخدرات خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

01:20 م 02/02/2026

مخالفة مرورية - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة الداخلية عن مواصلة حملاتها المرورية المكثفة لضبط المخالفات، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 122.495 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

كما تم فحص 1,415 سائقًا، وتبين إيجابية 54 حالة تعاطٍ لمواد مخدرة.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الأمن والأمان للمواطنين.

اقرأ أيضًا:

محام يحسم الجدل حول تعديلات الإيجار القديم: لا يمكن إلغاء القانون- فيديو

لمدة 21 يوما..غلق كلي لمطلع كوبري التسعين الجنوبي بالقاهرة الجديدة (تحويلات مرورية)

بعد تحديث 2026.. كيف تستعلم عن مخالفات المرور وتقدم تظلم مجانًا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية مخالفة مرورية الأجهزة الأمنية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أسباب هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية.. خبيرة تكشف
اقتصاد

أسباب هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية.. خبيرة تكشف
نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 في محافظة المنيا بالاسم ورقم الجلوس
أخبار المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 في محافظة المنيا بالاسم ورقم الجلوس
إليسا تتعرض لموقف محرج على المسرح بحفلها في الإمارات.. ماذا حدث؟ (فيديو)
زووم

إليسا تتعرض لموقف محرج على المسرح بحفلها في الإمارات.. ماذا حدث؟ (فيديو)
بينها إطلالات غريبة.. النجمات يتألقن على السجادة الحمراء في حفل جوائز جرامي
زووم

بينها إطلالات غريبة.. النجمات يتألقن على السجادة الحمراء في حفل جوائز جرامي
"رمان محشو بالمخدرات".. تفاصيل محاكمة أخطر تشكيل لتهريب الكبتاجون بأسيوط
أخبار المحافظات

"رمان محشو بالمخدرات".. تفاصيل محاكمة أخطر تشكيل لتهريب الكبتاجون بأسيوط

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتدوا الكمامة.. الأرصاد: أجواء مغبرة وأتربة خلال ساعات
الذهب يواصل الانخفاض ببداية التعاملات الصباحية
فتح معبر رفح في الاتجاهين بين غزة ومصر