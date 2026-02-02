ضبط 122 ألف مخالفة مرورية و54 حالة تعاطٍ لمخدرات خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الداخلية عن مواصلة حملاتها المرورية المكثفة لضبط المخالفات، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 122.495 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

كما تم فحص 1,415 سائقًا، وتبين إيجابية 54 حالة تعاطٍ لمواد مخدرة.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الأمن والأمان للمواطنين.

اقرأ أيضًا:

محام يحسم الجدل حول تعديلات الإيجار القديم: لا يمكن إلغاء القانون- فيديو

لمدة 21 يوما..غلق كلي لمطلع كوبري التسعين الجنوبي بالقاهرة الجديدة (تحويلات مرورية)

بعد تحديث 2026.. كيف تستعلم عن مخالفات المرور وتقدم تظلم مجانًا