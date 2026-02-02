إعلان

فيديو | سيدتان تتعديان على سائق "توك توك" بالجيزة.. الداخلية تكشف التفاصيل

كتب : علاء عمران

12:18 م 02/02/2026

المتهمين

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام سيدتين بالتعدي على سائق مركبة "توك توك" لخلاف حول الأجرة بمحافظة الجيزة.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 31 يناير الماضي، تلقى مركز شرطة أبوالنمرس بالجيزة بلاغًا من (سائق مركبة "توك توك" – مقيم بدائرة المركز) بتضرره من (سيدتين – مقيمتان بدائرة المركز) لقيامهما بالتعدي عليه بالسب والضرب، دون حدوث أي إصابات، لخلاف بينهما حول قيمة الأجرة.

وتمكن رجال الأمن من ضبط المشكو في حقهما، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكابهما الواقعة بسبب ذات الخلاف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

