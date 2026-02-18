إعلان

اجتماع تنسيقي بالمنيا لمتابعة استعدادات المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل

كتب : جمال محمد

06:13 م 18/02/2026
المنيا - جمال محمد:

شارك اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، في الاجتماع التنسيقي الذي عقده الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، لمتابعة الاستعدادات الجارية تمهيدًا للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا.

ويأتي ذلك ضمن المرحلة الثانية لتطبيق المنظومة، في إطار توسيع مظلة التغطية الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، والدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة، بالإضافة إلى قيادات الهيئات المعنية، منهم الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، ومي فريد، المدير التنفيذي للهيئة، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية، وعدد من القيادات التنفيذية والمسؤولين.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي للتجهيزات الفنية والإنشائية للمنشآت الصحية المقرر تشغيلها تجريبيًا في المحافظة، ومدى جاهزيتها وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد، إلى جانب مناقشة متطلبات الهيئات المنشأة بموجب قانون التأمين الصحي الشامل، والتأكيد على الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لإطلاق المنظومة وفق التكليفات الرئاسية.

وبحث الاجتماع سبل دعم محافظة المنيا في توفير الأراضي اللازمة لإنشاء منشآت صحية جديدة، ومتابعة المشروعات الصحية الجارية، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين الوزارة والمحافظة وكافة الجهات المعنية لتذليل أي تحديات قد تعوق التشغيل التجريبي.

ووجه وزير الصحة بتفعيل غرفة متابعة مشتركة تضم ممثلين عن الوزارة والمحافظة وكافة الهيئات المعنية، للمتابعة المستمرة وسرعة الاستجابة لأي معوقات، إلى جانب بحث آليات تفعيل دور المستشفيات الجامعية وإشراك القطاع الخاص لدعم المنظومة وزيادة الطاقة الاستيعابية.

وأكد محافظ المنيا أن المحافظة تقدم كافة أوجه الدعم لإنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية التي تستهدف الارتقاء بالخدمات الصحية وتحقيق العدالة الصحية، مشيرًا إلى أن المحافظة تسير بخطى ثابتة نحو الجاهزية الكاملة للتشغيل التجريبي تمهيدًا للتدشين الرسمي للمنظومة.

